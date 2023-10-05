Украинские власти сообщили о гибели как минимум 48 человек из-за обстрела села Гроза в Харьковской области

В результате российского обстрела села Гроза в Харьковской области погибли более 48 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ракета попала в продуктовый магазин.

В свою очередь, глава Офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о 48 погибших, в том числе шестилетнем мальчике. Еще шесть человек, по словам Ермака, получили ранения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что жертвами удара стали 49 человек.

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