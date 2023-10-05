Поддержать
Новости

Украинские власти сообщили о гибели как минимум 48 человек из-за обстрела села Гроза в Харьковской области

16:18 • 05.10.2023

В результате российского обстрела села Гроза в Харьковской области погибли более 48 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ракета попала в продуктовый магазин.

В свою очередь, глава Офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о 48 погибших, в том числе шестилетнем мальчике. Еще шесть человек, по словам Ермака, получили ранения. 

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что жертвами удара стали 49 человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»