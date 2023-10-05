Команда Навального нашла у семьи депутата Госдумы недвижимость в Испании

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил новое расследование, которое посвящено европейской недвижимости, принадлежащей семье депутата Госдумы Алексея Чепы.

По данным расследователей, сыну Чепы Даниилу принадлежит особняк в испанском городе Марбелья на берегу Средиземного моря. Он стал его владельцем в 2019 году, когда ему было 22 года.

Дом стоит на участке площадью более 10 тысяч квадратных метров, а его собственная площадь — 1122 квадратных метра. Также на участке есть 180-метровый гостевой дом и другие постройки. Общая стоимость земли и стоящих на ней домов, по оценке команды Навального, составляет 15 миллионов евро.

По данным авторов расследования, семья Алексея Чепы живет в этом доме прямо сейчас. Когда представители ФБК снимали видео возле ворот особняка, охранник попросил их прекратить съемку и сказал, что в доме живет «русская хозяйка».

Также команда Навально нашла недвижимость Даниила Чепы в болгарской столице городе София. Там компании, которой он владеет через сеть офшоров, принадлежит 19-этажное офисное здание общей площадью 19 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, «Медуза» в 2018 году писала, что Алексей Чепа, став депутатом Госдумы, оставался совладельцем ресторана Novikov в Лондоне, а затем переписал свою долю на сына Даниила, которому тогда было 20 лет. В том же расследовании сообщалось о квартире в Лондоне стоимостью один миллион фунтов, которой владеет дочь депутата Анастасия.

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