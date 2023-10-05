Поддержать
Новости

В Комсомольске-на-Амуре задержали двух юношей за подготовку взрыва на газопроводе

10:17 • 05.10.2023

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей 17 и 18 лет, которые якобы планировали взорвать газопровод по заданию спецслужб Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела. 

По его данным, молодым людям инкриминируют покушение на совершение террористического акта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК). За взрыв на газопроводе под Комсомольском-на-Амуре, где проходит ветка Сахалин-Хабаровск-Владивосток, им, как пишет издание, обещали заплатить по 100 тысяч рублей. 

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Силовики официально не комментировали эту информацию. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»