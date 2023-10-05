В Комсомольске-на-Амуре задержали двух юношей за подготовку взрыва на газопроводе

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей 17 и 18 лет, которые якобы планировали взорвать газопровод по заданию спецслужб Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела.

По его данным, молодым людям инкриминируют покушение на совершение террористического акта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК). За взрыв на газопроводе под Комсомольском-на-Амуре, где проходит ветка Сахалин-Хабаровск-Владивосток, им, как пишет издание, обещали заплатить по 100 тысяч рублей.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Силовики официально не комментировали эту информацию.

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