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В Венеции в ДТП с туристическим автобусом погибли более 20 человек

10:15 • 04.10.2023

В материковой части Венеции туристический автобус упал с эстакады и загорелся. В результате погиб как минимум 21 человек. Об этом сообщает местное издание RaiNews. 

Автобус, в котором находилось около 40 человек упал с десятиметровой высоты на железнодорожные пути. При падении он задел контактные провода и загорелся, вероятно, пожар усилился из-за взрыва установленного на транспорте баллона с газом. 

Правоохранители отмечают, что на асфальте перед прорванным ограждением эстакады нет следов торможения, в связи с чем одна из версий произошедшего — внезапная потеря сознания водителем.

Среди туристов, находившихся в автобусе, были граждане Украины, Франции, Хорватии и Германии. Украинский МИД сообщил, что среди погибших в ДТП пятеро украинцев. В свою очередь, в генеральном российском консульстве в Милане заявили, что не располагают информацией о пострадавших в результате ДТП россиянах.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал произошедшее «огромной трагедией» и объявил в городе траур.

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