В Москве пенсионера арестовали из-за постов с цитатами из доклада ООН о преступлениях российских военных в Украине 

Лефортовский районный суд Москвы арестовал 63-летнего Константина Селезнева по делу военных «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Оскара Черджиева.

По дороге в суд Селезневу стало плохо из-за духоты в автозаке. Ему вызвали скорую помощь, которая диагностировала высокое давление. После этого судья по просьбе гособвинителя закрыл процесс, ссылаясь на тайну предварительного следствия.

Поводом для возбуждения дела против Селезнева стали его посты в социальной сети «ВКонтакте». В одном из них он опубликовал собственное письмо генпрокурору России с цитатами из доклада ООН о преступлениях российских военных в Украине, в другом — обратился к Владимиру Путину как к «руководителю террористического государства» и раскритиковал его за присвоение почетного наименования 53-й зенитной бригаде. Приписанная к этой бригаде зенитная установка «Бук», согласно выводам суда в Гааге, сбила в небе над Донбассом пассажирский «Боинг» в 2014 году.

«Напомню Вам, что согласно данным следствия именно Вы, Владимир Путин, отдали приказ на транспортировку этого „Бука“ из 53-й бригады на территорию Украины. Напомню, что ранее Вы, господин Президент, присвоили звание гвардейской 64-й мотострелковой бригаде, военнослужащих которой обвиняют в массовых преступлениях в городе Буча», — написал он.

Селезнева задержали 3 октября. В его квартире прошел обыск. Теперь ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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