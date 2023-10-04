Минобороны отчиталось о десятках сбитых беспилотников

В ночь на 4 октября несколько российских регионов пытались атаковать десятки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

О работе ПВО в ночь на 4 октября также сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сбиты воздушные цели», — писал он в своем телеграм-канале. В свою очередь, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном беспилотнике, сбитом в небе над Брянским районом.

В сообщении Минобороны также говорится об уничтожении российской авиацией десантной группы ВСУ, «следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах». Как утверждают в ведомстве, украинские военные пытались проникнуть на территорию аннексированного Крыма.

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