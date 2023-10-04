В Новгороде врача оштрафовали за демонстрацию нацистской символики из-за клипа Cranberries

Новгородский районный суд оштрафовал местного врача-хирурга Валерия Кочнева на две тысячи рублей, признав его виновным в демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП). Об этом в своем телеграм-канале написала новгородский политик Ксения Черепанова.

Поводом для составления административного протокола в отношении Кочнева стал музыкальный клип «Zombie» ирландской группы Cranberries, опубликованный на его странице во «ВКонтакте». В нем, по мнению полиции, демонстрируются документальные кадры немецкой кинохроники.

Черепанова отметила, что протокол на Кочнева составили во время предвыборной кампании, когда он баллотировался в городскую думу от партии «Яблоко».

При этом, по словам Черепановой, суд отказался проводить аудиовизуальную экспертизу клипа Cranberries. Лингвистическая экспертиза также не проводилась. Эксперт МВД в суде пояснила, что не делала этого потому, что клип на английском языке.

В свою очередь, Кочнев заявил в суде, что не знал о том, что на его странице опубликован этот клип. Он пояснил, что его страницу во «Вконтакте» неоднократно взламывали неизвестные, которые затем пытались собирать деньги с подписчиков. Сам же Кочнев, по его словам, является антифашистом.

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