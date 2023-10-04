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На Алтае задержали мужчину, якобы планировавшего теракт

09:35 • 04.10.2023

На Алтае сотрудники ФСБ задержали мужчину из Челябинской области, который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

«Задержан гражданин России, 1988 года рождения, прибывший в регион для совершения теракта по заданию запрещенной проукраинской террористической организации. <…> Он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска», — говорится в сообщении спецслужбы.

Как утверждают в ФСБ, при проведении обыска по временному месту жительства задержанного там были обнаружены прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.

В спецслужбе также сообщили, что задержанному предъявлены обвинения в покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), а также в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК).

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