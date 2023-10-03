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Военком из отпуска «заминировал» свой военкомат, чтобы проучить сторожа, и стал фигурантом уголовного дела

14:35 • 03.10.2023

В Якутии военный комиссар Юрий Чуба позвонил на работу и сообщил о минировании военкомата. Так он хотел проучить сторожа, который не узнал его по телефону, пишет местный телеграм-канал «Торбозное радио».

По версии следствия, 10 августа 2021 года во время своего отпуска Чуба пытался дозвониться до сотрудницы, которая его подменяла и не подписала нужные документы. Так как она не брала трубку, Чуба решил позвонить в сам военкомат. Ему ответил сторож по фамилии Ихисеев, который отказался представляться военкому. 

«Военкомат заминирован, ваши действия, даю вам 15 минут», — сказал на это Чуба. Ихисеев вызвал полицейских, которые осмотрели здание и не нашли взрывчатых веществ. 

Позже на суде Чуба утверждал, что хотел проверить сотрудника «на факт соблюдения им должностной инструкции», так как сторож «невнятно с акцентом ответил на звонок и не представился». Он не признал вину. В итоге Мирнинский районный суд Якутии оштрафовал Чубу на 200 тысяч рублей по уголовному делу о ложном минировании военкомата.

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