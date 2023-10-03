Жителя Урюпинска приговорили к 12 годам за поджог военкомата

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Урюпинска Михаила Филатова по делу о поджоге военкомата. Как сообщает пресс-служба суда, его признали виновным в совершении теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 205 УК). Первые три года срока он будет отбывать в тюрьме.

Как утверждало следствие, готовясь к поджогу, Филатов нашел в интернете «инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств», купил необходимые компоненты и изготовил 11 «коктейлей Молотова». Ночью 26 сентября 2022 года он приехал к военкомату по Урюпинскому и Новониколаевскому районам, где сначала облил вход в здание бензином, а затем забросал его бутылками с зажигательной смесью. В результате вход в военкомат загорелся. Внутри в это время находились два человека, они не пострадали, покинув здание через запасной выход.

Видео поджога, снятое уличными камерами видеонаблюдения, на следующий день опубликовал телеграм-канал Baza. Как отмечает «Медиазона», спустя несколько часов после поджога на странице Филатова во «ВКонтакте» появился пост с изображением подожженного «коктейля Молотова» и подписью «Каждый протестует так, как считает правильным».

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