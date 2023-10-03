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Вступившего в «Русский добровольческий корпус» самарца объявили в розыск, а его девушку отправили в СИЗО 

13:59 • 03.10.2023

МВД объявило в федеральный розыск 40-летнего жителя Самары Александра Кудашева, который в июне уехал в Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК). Соответствующую карточку «Медиазона» обнаружила в базе розыска.

В конце сентября, по данным пропагандистского телеканала «Царьград», Следственный комитет возбудил против против Кудашева дело об участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК). Сейчас Кудашов находится в госпитале. Он получил ранение в ногу в первом же бою. 

В начале сентября, как пишет «Медиазона», сотрудники ФСБ задержали девушку Кудашева — художницу и экоактивистку Ирину Измайлову. Ее обвинили в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК), а 2 сентября суд отправил ее в СИЗО. При этом Измайлова отказалась от адвоката. Сам Кудашев говорит, что его девушка не знала о его вступлении в РДК. Он решил не рассказывать ей об этом, чтобы не ставить под угрозу ее безопасность. 

Кроме того, силовики также допросили двух волонтеров проекта «Вторсырье на благотворительность», который ранее возглавлял Кудашев. Одного из них сотрудники ФСБ расспрашивали именно о Кудашеве. 

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