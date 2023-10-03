В России 4 октября планово проверят системы оповещения населения — зазвучат сирены и громкоговорители 

По всей России 4 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения населения, предупредили в МЧС.

«Зазвучат сирены и громкоговорители — так подается сигнал "Внимание всем!" Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Также информация будет доступна в мобильном приложении “МЧС России”. Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней», — говорится в сообщении. В МЧС также призвали граждан сохранять спокойствие.

В марте этого года проверку систем оповещения в нескольких российских регионах перенесли из-за хакерской атаки. Так, за несколько дней до этого в Воронеже и других городах по телевидению и радио прозвучало ложное объявление о воздушной тревоге. В последний раз системы оповещения в российских регионах включали в октябре 2020 года.

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