В Удмуртии наемники ЧВК Вагнера пожаловались Путину на местные власти

В Удмуртии наемники ЧВК Вагнера и их родные записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на отсутствие социальной помощи со стороны местных чиновников. Видео опубликовал телеграм-канал «Удмуртия против коррупции»

На кадрах несколько десятков человек под флагами ЧВК Вагнера стоят на фоне могил убитых наемников. Женщина, представившаяся Илоной Николаевой, говорит, что власти Удмуртии не выполняют указы Путина и премьера Михаила Мишустина и отказывают наемникам ЧВК Вагнера и их семьям в положенных выплатах и другой с социальной помощи.

В этой ситуации, по ее словам, жителям Удмуртии приходится самим собирать средства на лечение и реабилитацию раненых наемников, а также на помощь семьям погибших.

«Нас не хочет слышать никто! Куда бы мы ни писали, к кому бы мы ни обращались. Но как только [чиновники] слышат слово “ЧВК Вагнер” у них начинает трястись голова, и они говорят, что не готовы сейчас отвечать на наши вопросы», — говорит Николаева.

От лица собравшихся она попросила главу региона Александра Бречалова назначить региональные компенсации семьям погибших наемников.

«В регионе ссылаются на то, что нет поправок про ЧВК в федеральном законе, президент говорит, что все равны. Где правда? Когда мы сможем получить военные пенсии? Когда инвалидность бойцам будут указывать не "бытовая"? Когда нам выдадут удостоверения семьи погибших и удостоверения ветерана боевых действий?» — сказала она.

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