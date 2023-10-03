В США конгрессмен стал жертвой вооруженного ограбления

Вечером 2 октября в Вашингтоне (округ Колумбия) вооруженные грабители напали на члена Палаты представителей от Демократической партии Генри Куэльяра. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, трое злоумышленников, угрожая Куэльяру огнестрельным оружием, отобрали у него ключи от автомобиля и личные вещи.

В офисе Куэльяра подтвердили сообщение о нападении, уточнив, что он не пострадал, а угнанный автомобиль вскоре был найден. Там также сообщили, что среди похищенного были также смартфон и планшет.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, нападение на Куэльяра произошло на фоне всплеска насильственных похищений автомобилей в Вашингтоне. Так, по последним данным полиции, с начала года в американской столице было зафиксировано 750 таких случаев. При этом в 75% из них похитители угрожали жертвам огнестрельным оружием.

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