Глава Брянской области сообщил об обстреле региона кассетными боеприпасами 

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами, утверждает местный губернатор Александр Богомаз.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Обследование территории поселка продолжается», — написал он в своем телеграм-канале.

Также, по словам Богомаза, в ночь на 3 октября силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Трубчевским районом области. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

В начале июля 2023 года Белый дом сообщил, что Вашингтон поставит Киеву кассетные боеприпасы. «Украина не стала бы использовать эти боеприпасы в чужой стране. Они защищают свою страну, и они мотивированы использовать любое оружие, которое у них есть, чтобы свести к минимуму риски для [своих] граждан», — сказал тогда советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В свою очередь Владимир Путин тогда заявил, что российская армия может начать использовать кассетные боеприпасы на войне в Украине в качестве «ответной меры» на такие обстрелы со стороны ВСУ. В то же время, в марте 2023 года правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что армия России использует кассетные боеприпасы с самого начала войны в Украине. Эту информацию также подтвердили в ООН.

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