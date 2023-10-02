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В Ульяновске трое школьников оказались в больнице из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Они выпрыгнули из окон

14:39 • 02.10.2023

В Ульяновске нештатное срабатывание пожарной сигнализации в местной школе привело к госпитализации троих учеников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Болдакин.

По его словам, трое учащихся пятого класса «поддались панике» и выпрыгнули из окон второго этажа. «В результате у девочки перелом ноги, у одного мальчика ушибы, а у второго - подозрение на перелом пяток», — написал Болдакин.

По данным телеграм-канала Baza, пожарная сигнализация в школе сработала из-за перепада напряжения в электросети, вызванного «нештатной ситуацией» на Ульяновской ТЭЦ-2.

Информацию об аварии на ТЭЦ также подтвердили в администрации Ульяновска. Там заявили, что в результате  без электричества осталась часть города. В частности, из-за инцидента произошла остановка троллейбусов, также прекратили работу объекты водоснабжения. Позднее власти города отчитались о частичном восстановлении электроснабжения.

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