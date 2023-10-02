В крупнейших столичных частных клиниках больше нельзя привиться «Спутником V» 

В крупнейших частных клиниках Москвы перестали вакцинировать от коронавируса из-за отсутствия препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт», пишет РБК.

Издание пишет, что вакцин нет в АО «Медицина», «Мать и дитя», «Инвитро», «Поликлиника.ру» и EMC. Когда поставки препаратов возобновятся — неизвестно. В клиниках «Екатерининская», «Скандинавия», «Медскан», «Хадасса» и «Ниармедик» сообщили, что отказались от предоставления услуг по вакцинации населения от коронавируса.

В ЕМС в качестве альтернативы предлагают вакцинироваться препаратом «Ультрикс Квадри». Как пишет РБК, в клинике говорят, что он защищает и от гриппа, и от коронавируса. Однако некоторые специалисты с этим не согласны. Например, врач-инфекционист и руководитель Центра вакцинопрофилактики H-Clinic Екатерина Степанова заявила, что «Ультрикс Квадри» не может защитить от COVID-19.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы пояснили, что после завершения пандемии снизился спрос на вакцинацию, мощности частных клиник стали не нужны и туда перестали поставлять препараты. При этом там добавили, что вакцина от COVID-19 есть во всех государственных клиниках.

Последние полтора месяца в России фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Так, с 18 по 24 сентября показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей более чем на 22%. За этот период в России от коронавируса умерли 24 человека.

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