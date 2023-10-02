Молдова больше не будет закупать газ у российского «Газпрома». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости.

По словам Парликова, Молдова отказалась от закупок российского газа в пользу альтернативных поставщиков из Европы. «Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом"», — добавил он.

В октябре 2021 года власти Молдовы договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Позже представители «Газпрома» заявляли, что компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

Как отмечает РИА «Новости», с декабря прошлого года «Молдовагаз» получал газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и «Газпрома». При этом российский газ отправляли в неконтролируемое Кишиневом Приднестровье, а в остальной Молдове используют газ из накопленных запасов.

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