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Москва просила власти одной из стран СНГ задержать гражданина Латвии 

21:58 • 02.10.2023

В МИД Латвии заявили, что Москва потребовала от властей одной из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) задержать латвийского гражданина. 

Эта просьба, как сообщили в ведомстве, носила «политический характер» и не была оформлена официально. При этом в латвийском МИДе не пояснили, о какой именно стране идет речь, но отметили, что гражданин вернулся в Латвию. 

«Можно предположить, что подобные меры со стороны России могут быть направлены не только против латвийских чиновников, но и против других нынешних и бывших чиновников государств-членов ЕС. Не исключено, что подобные запросы поступают не только в страны СНГ, но и в другие страны, с которыми Россия сотрудничает», — говорится в сообщении латвийского МИДа. 

Полноправными членами СНГ кроме России на данный момент являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан. 

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