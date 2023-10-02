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Власти Казахстана закроют въезд в страну иностранцам, негативно высказывающимся о республике

15:55 • 02.10.2023

Власти Казахстана ведут список иностранцев, которые негативно высказываются о республике. Находящимся в нем лицам может быть закрыт въезд в страну. Об этом, как пишет казахстанское издание Zakon, сообщил представитель МИД страны Айбек Смадияров.

«Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», — сказал он.

В апреле 2022 года Смадияров сообщил о включении «в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан» российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна.

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