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Россия строит автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в аннексированный Мариуполь

19:33 • 02.10.2023

Российские власти прокладывают новую автомобильную трассу из Ростова-на-Дону в аннексированный украинский Мариуполь. Об этом, как пишет «Радио Свобода», говорят спутниковые снимки сервиса Planet.com. 

На кадрах, сделанных в октябре 2022 и октябре 2023 годов, видно, что дорогу прокладывают параллельно нынешней трассе, но вдали от населенных пунктов. На такой шаг, как пишет издание, власти могли пойти из-за неких трудностей, которые могут возникнуть при расширении действующей дороги. 

В конце сентября советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что российские власти планируют построить железнодорожную ветку, которая должна соединить Мариуполь, Волноваху и Донецк. По его словам, уже началось строительство моста через реку Кальмиус возле села Гранитное. Его успешное завершение позволит пустить поезда из Таганрога и Ростова-на-Дону напрямую в Мариуполь. 

«На практике это не только глобально решит вопрос военной и гражданской логистики, но и кардинально снизит зависимость от железнодорожного сообщения через Крымский мост», — подчеркнул Андрющенко. 

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