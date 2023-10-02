Жителя Подмосковья арестовали по обвинению в работе на «Азов»

Басманный суд Москвы арестовал до 9 ноября 47-летнего жителя Московской области Михаила Дария по обвинению в вербовке в украинский полк «Азов». Как сообщает ТАСС, против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК).

Как утверждает следствие, Дарий, будучи членом «Азова», с 19 мая 2022 года по 9 сентября 2023 года пытался завербовать в Москве 12 человек.

«Дарий <…> доводил не менее 12 лицам информацию с высказываниями, выражающими побуждение к совершению действий, связанных с насилием, причинением вреда и ущерба, а также о необходимости совершения таких действий под его личным инструктажем», — говорится в постановлении суда.

В свою очередь, следователи, настаивая на заключении Дария под стражу, подчеркивали, что он действовал совместно с пока неустановленными соучастниками, а также имеет два действующих загранпаспорта, а значит, «может скрыться от правоохранителей, если будет находиться на свободе».

Ранее судимый Дарий свою вину признал частично. В суде он заявил, что не является участником «Азова» или других террористических организаций.

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