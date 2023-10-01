Поддержать
Новости

Беспилотники атаковали Смоленскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край

11:45 • 01.10.2023

Власти Смоленской и Белгородской областей, а также Краснодарского края отчитались об ударах беспилотников по регионам. 

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, над Смоленском и пригородами было сбито пять дронов. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Телеграм-канал Astra опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент прилета одного из БПЛА. «Агентство» пишет, что один из дронов атаковал завод госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Смоленске.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попал центральный рынок в Шебекино, там пострадали три человека. Кроме того, повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля. 

В Минобороны также отчитались, что система ПВО сбила беспилотник над территорией Краснодарского края.

Обновлено в 11:53. Добавлена информация об атаке на завод в Смоленске.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»