Власти Смоленской и Белгородской областей, а также Краснодарского края отчитались об ударах беспилотников по регионам.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, над Смоленском и пригородами было сбито пять дронов. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Телеграм-канал Astra опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент прилета одного из БПЛА. «Агентство» пишет, что один из дронов атаковал завод госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Смоленске.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попал центральный рынок в Шебекино, там пострадали три человека. Кроме того, повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.

В Минобороны также отчитались, что система ПВО сбила беспилотник над территорией Краснодарского края.

Обновлено в 11:53. Добавлена информация об атаке на завод в Смоленске.

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