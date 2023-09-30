Мэра города Печора в Коми Валерия Серова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов, затем информацию подтвердили в Следственном комитете.

В ведомстве сообщили, что по этому делу также задержан руководитель администрации Серова и его бывший первый заместитель Андрей Канищев. В СК добавили, что в отношении Серова в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу. Канищев уже находится под арестом по другому уголовному делу — об убийстве.

По версии следствия, фигуранты дела получили от неназванного индивидуального предпринимателя взятку в обмен на предоставление ему возможности получить муниципальные контракты на благоустройство города. Депутат Олег Михайлов написал, что Серова задержали в 6 утра у него в квартире, и что его планируют доставить в Сыктывкар для дачи показаний.

19 сентября Валерий Серов написал в своем телеграм-канале, что 1 октября он собирается поехать воевать в Украину. Серов взял отпуск на полгода и передал свои полномочия своему заму Владимиру Менникову. «Я посчитал, что как офицер, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее», — сказал он.

Серов стал мэром Печоры 1 сентября 2020 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.