В аннексированном Крыму по подозрению в работе на украинскую разведку задержан мужчина

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который якобы передавал информацию украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство опубликовало кадры допроса задержанного, на которых его лицо заблюрено. Мужчина рассказывает, что сначала отправлял текстовые сообщения о передвижении российской военной техники в украинские чат-боты в телеграме. Затем, по его словам, с ним установили контакт сотрудники Службы безопасности Украины, которые задавали ему уточняющие вопросы в мессенджере Сигнал.

По данным РИА «Новости», задержанного подозревают в «госизмене».

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