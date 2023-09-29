Российские военкоматы не справляются с приемом данных о военнообязанных от работодателей

В военкоматах по всей России образовались очереди из представителей компаний, которые пытаются подать данные о своих военнообязанных сотрудниках. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, с подобной проблемой, в частности, столкнулись военкоматы в Москве. Как рассказали в компании 1С-WiseAdvice, которая, в числе прочего, помогает компаниям оформить воинский учет сотрудников, очередь в некоторые московские военкоматы расписана на месяц вперед.

Как пишет газета, за последние несколько недель среди компаний резко вырос спрос на аутсорсинг ведения воинского учета. При этом сложности с подачей документов в военкоматы возникают даже у специалистов. «Нет точного перечня документов, которые нужно предоставить. Есть методические рекомендации, но часто, даже соблюдая их, мы получаем отказ», — рассказали в 1С-WiseAdvice.

Сложившаяся ситуация связана со вступлением в силу с 1 октября поправок в законодательство, которые на порядки увеличивают штрафы для юридических лиц за нарушения в области воинского учета. Так, в некоторых случаях штраф увеличится с пяти тысяч до полумиллиона рублей.

«Скорее всего, после 1 октября многие компании оштрафуют за несоблюдение сроков подачи данных о военнообязанных», — утверждает источник «Коммерсанта» в одной из профильных компаний.

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