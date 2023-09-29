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В двух мечетях Пакистана произошли взрывы. Погибли более 50 человек

16:49 • 29.09.2023

За сутки в Пакистане сразу в двух мечетях прогремели взрывы, погибли более 50 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местных властей и СМИ.

Первый взрыв случился возле мечети в городе Мастунг в провинции Белуджистан. По предварительным данным, в результате взрыва погибли 54 человека, еще 58 человек получили ранения.

Местная полиция сказала, что взрыв случился во время шествия по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда. По словам начальника полиции Белуджистана Абдула Халика Шейха, взрыв совершил террорист-смертник. 

«Из мечети Мадина началось шествие из сотен людей. Когда толпа дошла до улицы Аль-Фала, на нее нацелился террорист-смертник», — сказал заместитель комиссара полиции Мастунга Абдул Раззак Сасоли.

Местный полицейский Джавед Лехри добавил, что террорист подорвал себя возле автомобиля заместителя суперинтенданта полиции Наваза Гишкори.

Al Jazeera пишет, что пакистанские талибы из исламистской боевой организации «Техрик-е Талибан Пакистан», которые ранее совершали нападения в этом районе, отрицают, что причастны к взрывам.

Второй взрыв прогремел в мечети Хангу в провинции Хайбер-Пактунхва. По предварительным данным, погибли пять человек, 12 получили ранения. 

Взрыв произошел во время пятничной молитвы, на которую пришли от 30 до 40 человек. Большая часть из них сейчас под обломками, их ищут спасатели. Точные причины взрыва пока неизвестны.

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