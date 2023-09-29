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В Лас-Вегасе задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура — AP

21:46 • 29.09.2023

Полиция Лас-Вегаса задержала 60-летнего подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура, которое произошло 27 лет назад. Об этом сообщает Associated Press. По информации агентства, подозреваемому Дуэйну «Киф Ди» Дэвису предъявили обвинение в убийстве с использованием оружия. 

25-летнего рэпера Тупака застрелили 7 сентября 1996 года, когда он находился в своем BMW. Пока он ждал зеленого сигнала светофора, рядом с ним остановился белый «Кадиллак», из которого в рэпера начали стрелять. Через неделю Тупак умер в больнице от полученных травм. 

Ранее в своих мемуарах Дэвис рассказывал, что находился на переднем пассажирском сиденье «Кадиллака», из окна которого расстреляли Шакура. Он обвинил в убийстве музыканта своего племянника Орландо «Бэби Лейн» Андерсона. Тот был главным подозреваемым в этом деле, но сам он свою вину отрицал и умер через два года после убийства Шакура — в другой перестрелке. 

Бывший детектив полиции Лос-Анджелеса рассказал, что расследование убийства возобновилось с новой силой после публикации мемуаров Дэвиса в 2019 году, где он подробно описал свою роль в произошедшем. 

AP пишет, что в середине июля местная полиция провела обыск в доме жены Дэвиса в пригороде Лас-Вегаса. Силовики изъяли несколько компьютеров, мобильный телефон и жесткий диск, а также копию мемуаров Дэвиса.

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