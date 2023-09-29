Поддержать
Новости

Сюжет про Калининград на канале «Россия 1» проиллюстрировали видами польского города Эльблонг

14:21 • 29.09.2023

В сюжете про Калининград, вышедшем в программе «Вести» на канале «Россия 1» 28 сентября, вместо него показали польский город Эльблонг. Внимание на это обратило издание «Инфо24».

Как пишет издание, в сюжете показаны и реальные виды Калининграда, но после вставки с комментарием главы Минэкономразвития Максима Решетникова появляются кадры с собором Святого Николая в польском городе. 

Закадровый голос комментирует виды Калининграда и Эльблонга словами: «Большое внимание [президент и правительство] уделили развитию особой экономической зоны Калининграда, которая позволяет региону оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»