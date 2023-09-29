Сюжет про Калининград на канале «Россия 1» проиллюстрировали видами польского города Эльблонг

В сюжете про Калининград, вышедшем в программе «Вести» на канале «Россия 1» 28 сентября, вместо него показали польский город Эльблонг. Внимание на это обратило издание «Инфо24».

Как пишет издание, в сюжете показаны и реальные виды Калининграда, но после вставки с комментарием главы Минэкономразвития Максима Решетникова появляются кадры с собором Святого Николая в польском городе.

Закадровый голос комментирует виды Калининграда и Эльблонга словами: «Большое внимание [президент и правительство] уделили развитию особой экономической зоны Калининграда, которая позволяет региону оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций».

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