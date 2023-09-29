Последний осужденный по делу «Нового величия» Павел Ребровский освободился из колонии, сообщила группа поддержки фигурантов этого процесса. Он рассказал «ОВД-Инфо», что ощущает эйфорию от освобождения и ждет, когда наконец послушает «нормальную музыку».

Ребровского, как и других фигурантов дела, признали виновным в «создании экстремистского сообщества» (часть 1 и 2 статьи 282.1 УК). Он и Рустам Рустамов пошли на сделку со следствием, в результате Рустамов в 2019 году был осужден на полтора года условно, а Ребровский — на два с половиной года заключения. Ребровский позже отказался от своих показаний и заявил, что дал их под давлением следствия. Его дело выделили в отдельное производство и в 2020 году назначили Ребровскому шесть лет заключения. Кассационный суд сократил этот срок на год.

Еще три молодых человека — Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — в 2019 году получили реальные сроки от шести до семи лет колонии. Четыре человека — Максим Рощин, Анна Павликова, Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев получили условные сроки от четырех до шести лет. Следствие посчитало, что все они создали экстремистское сообщество, целью которого было свержение конституционного строя России. Обвиняемые свою вину отрицали и настаивали, что стали жертвами провокации спецслужб.

Ребровский стал последним освобожденным фигурантом дела «Нового величия». Ранее на свободу вышли Петр Карамзин, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. Крюков летом 2023 года покинул Россию.

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