Путин упростил въезд в Россию для граждан Украины

Граждане Украины смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам, в том числе истекшим. Соответствующий указ, как передает ТАСС, подписал президент России Владимир Путин.

27 августа 2022 он же подписал указ, согласно которому граждане Украины и обладатели паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут пребывать на территории России без ограничения срока, а также работать без оформления патента независимо от цели въезда. Для этого им необходимо пройти медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Согласно документу, пройти эти процедуры необходимо в течение 90 дней с даты въезда, после чего можно многократно продлевать миграционный учет без необходимости выезда за пределы России.

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