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Бывший начальник штаба ЧВК Вагнера займется формированием добровольческих подразделений для войны в Украине 

09:13 • 29.09.2023

Президент России Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба ЧВК Вагнера Андрею Трошеву сформировать добровольческие подразделения для войны в Украине. Стенограмма встречи Путина и Трошева опубликована на сайте Кремля.

«На последней встрече мы говорили о том, что Вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — сказал Путин Трошеву.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РИА «Новости», что Трошев уже работает в Минобороны.

В конце августа ISW сообщал, что один из командиров ЧВК Вагнера Антон Елизаров заявил, что Андрей Трошев и еще один высокопоставленный наемник с позывным  «Хрусталь» перешли в подконтрольную Минобороны ЧВК «Редут». При этом Елизаров утверждал, что Трошев никогда не командовал подразделениями ЧВК Вагнера и не входил в совет ее командиров.

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