Президентский фонд раздал более полутора миллиардов рублей на «патриотическое воспитание» и пропаганду войны

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) раздал 1,6 миллиарда рублей «патриотическим» и провоенным проектам. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на результаты собственного анализа результатов специального конкурса 2023 года в области культуры, искусства и креативных индустрий, победителей которого объявили 28 сентября.

В пятерку самых дорогих проектов, гранты на которые выдал ПФКИ, вошел, в частности, детективный сериал «Мирный атом». На него выделили 49 миллионов рублей. Главным героем сериала будет молодой инженер-атомщик, который едет в Запорожье восстанавливать атомную электростанцию. По замыслу создателей сериала, там он «сталкивается с коварством диверсантов, обстрелами территорий, противостоит жизненным трудностям и побеждает». Показывать свое детище авторы проекта планируют в образовательных учреждениях «Росатома» и в школах России.

23 миллиона рублей от ПФКИ получила жена ведущего «Первого канала» Руслана Осташко Татьяна на создание «продюсерского центра музыкального патриотического искусства “Наши”». По словам Осташко, с помощью проекта она планирует найти и поддержать «новые патриотические таланты», «способные через свое творчество усиливать культурное влияние Русского мира».

20 миллионов рублей было выделено НКО «Киностудия имени Кира Булычева». На эти деньги она должна провести в детском центре «Артек» в аннексированном Крыму образовательную программу «Ты – кадр». В рамках программы планируется провести в «Артеке» восемь образовательных смен, за которые снимут восемь фильмов, в том числе по темам «Я русский», «Герои России», «Мы вместе», «Культурный код» и «Донбасс».

17 миллионов рублей от ПФКИ на проведение музыкально-поэтического спектакля «Сестры» получил фонд «Гармония». Он расскажет зрителям о проблемах женщин, которые отправили своих мужчин воевать, и продемонстрирует «их особую миссию».

Грант в 17 миллионов рублей от ПФКИ выиграл патриотический песенный проект Олега Газманова «Родники». Вместе с двумя предыдущими грантами сумма бюджетных средств, выделенных на этот проект, составила 60 миллионов рублей. Новый грант Газманов обещает потратить на создание площадки для детских патриотических песен, проведение конкурса и гала-концерта.

Почти 15 миллионов рублей на проведение серии патриотических концертов получил благотворительный фонд поддержки развития художественной гимнастики, соучредителем которого является Ирина Винер-Усманова.

Почти 38 миллионов рублей ПФКИ выделит компании Ильи Авербуха «ММГ Скейтинг» на проведение ледового спектакля «Щелкунчик» на открытой площадке ВДНХ. Показы спектакля пройдут во время международной выставки-форума «Россия», на которой будут представлены достижения «новых территорий» России.

12,5 миллиона рублей ПФКИ выделил на проекты, связанные с «военкорами», а именно на запись двух клипов, «подчеркивающих важность профессии» и проект для журналистов «Школа военкора».

Кроме того, как пишет «Агентство», среди победивших проектов оказались фильм о первом главе самопровозглашенной ДНР Александре Захарченко, фестиваль новых песен об «СВО» «МуZыка о СVОих», цикл роликов «Наши Лечат. Донбасс», конкурс авторской песни «Донбасс. Песни с передовой», выставки «Zнать! Помнить! Гордиться!», «Za наших. Za Президента» и «Обыкновенный нацизм», а также «Патриотические истории в комиксах».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.