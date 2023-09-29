Польская авиакомпания не пустила на борт российского рэпера Лигалайза

Рэпера Лигалайза не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT из-за его российского паспорта. Об этом сам Лигалайз (Андрей Меньшиков) написал в инстаграме.

По его словам, он собирался лететь рейсом LOT из Астаны в Будву (Черногория), где планировал дать концерт, который теперь придется перенести.

«Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна. Не считаю это «страданиями», по сравнению с настоящими страданиями украинцев», — написал Лигалайз.

1 августа он выпустил антивоенный клип «Мир! Вашему! Дому!». После этого в отношении Лигалайза начали проверку российские силовики, а спустя две недели клип был заблокирован российскими властями. Сам Лигалайз после выхода клипа покинул Россию и уехал в Литву.

С сентября 2022 года в Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе и через аэропорты. Так, в апреле на борт самолета LOT, летевшего по маршруту Каир — Варшава — Ницца, не пустили российскую теннисистку Виталию Дьяченко. Тогда авиакомпания объяснила, что отказ принять спортсменку на самолет, следующий через Польшу, связан с запретом на въезд россиян в страну.

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