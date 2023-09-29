Беспилотники атаковали Курскую область

В ночь на 29 сентября Курскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 - над Курской», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении электроподстанции в Белой слободе Беловского района.

«Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница», — написал он в своем телеграм-канале.

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