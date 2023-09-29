В российском Генштабе пообещали не отправлять срочников на войну

Россиян, призванных на срочную службу в армию, не будут отправлять на войну в Украину. Об этом заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву в армию.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формированиях на территории Российской Федерации», — сказал Цимлянский.

Он заверил, что срочников не будут отправлять в аннексированные Россией украинские регионы и привлекать для выполнения боевых задач на фронте.

В Генштабе также заявили, что не планируют проводить новую мобилизацию. «Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — подчеркнул Цимлянский.

Очередной осенний призыв на срочную службу в армию стартует в России 1 октября. Призванные в его рамках россияне будут служить 12 месяцев.

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