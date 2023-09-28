Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за «оправдание и пропаганду экстремизма»

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за «публичное оправдание и пропаганду экстремизма». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект содержит поправки в действующую статью 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Документ предполагает введение ответственности не только за призывы к экстремизму, но и за его «публичное оправдание» и «пропаганду».

Как следует из текста законопроекта, «оправдание экстремизма» — это «публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». «Пропаганда экстремизма» — это «распространение материалов и информации, направленных на формирование идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности»

Один из авторов поправок председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, что этот законопроект является «реакцией на пропаганду “масшутинга”». «Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их "модными" в молодежной среде — крайне опасная тенденция. Необходимо пресечь враждебную пропагандистскую работу, которая ведется в интернете порой специально в игровой форме, аналогично играм типа "Синий кит"», — написал Пискарев в своем телеграм-канале.

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