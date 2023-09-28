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В дагестанском селе при перестрелке погибло два человека. Трое задержаны

10:32 • 28.09.2023

В дагестанском селе Леваши произошла перестрелка с участием не менее 20 человек. Погибло два человека, один из которых — местный полицейский, сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан. 

Конфликт начался вечером 27 сентября между двумя людьми, но позже, по данным МВД региона, «словесная перепалка переросла в драку», после чего по разные стороны конфликта оказались члены двух семей с «привлечением более 25 родственников». «Во время драки один из ее участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал автомат и открыл по толпе стрельбу», — добавили в пресс-службе.

Несколько человек ранены, четверо госпитализированы. Двое, в том числе и начальник тыла Левашинского отдела полиции, убиты. В региональном управлении СК подтвердили, что в Левашах обнаружены «тела нескольких мужчин с огнестрельными ранениями». Участники инцидента скрылись на четырех автомобилях.

В администрации села заявили журналистам ТАСС, что погибший сотрудник полиции прибыл на место для выяснения обстоятельств и «не имел отношения ни к одной из сторон конфликта». 

Позже МВД отчиталось о задержании первых подозреваемых. «Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Принимаются меры к задержанию остальных разыскиваемы», — говорится в сообщении.

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