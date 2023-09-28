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Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

15:12 • 28.09.2023

В возрасте 82 лет умер актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, сообщает The Guardian. 

«Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице вместе со своей женой Энн и сыном Фергюсом у его постели», — говорится в публикации от имени его сына и жены. Актеру было 82 года. 

Майкл Гэмбон известен ролью в профессора Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере», которого играл с третьего фильма этой серии. Также он играл в театральных постановках и более чем ста фильмах и сериалах, среди которых «Сонная лощина», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Доктор Кто», «Пустая корона».

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