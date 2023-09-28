Суд в Финляндии обязал россиянина, запросившего убежище в стране, вернуть своих детей в Россию

Запросившего убежище россиянина обязали вернуть двух несовершеннолетних детей матери в Россию, сообщает финское издание Helsingin sanomat.

Осенью 2022 года мужчина выехал из России в Финляндию, взяв с собой двух детей 10 и 12 лет. До этого, пишет Helsingin sanomat, отец с ними не жил, потому что уехал из России, когда детям было 3 и 5 лет. Приехав с детьми в Финляндию, мужчина запросил убежище для своей семьи.

Мать детей пробовала через суд вернуть детей в Россию, но, как сообщает Helsingin sanomat, отец и дети были против. Апелляционный суд Хельсинки отклонил требование матери потому что «существовал риск того, что возвращение детей нанесет им эмоциональный ущерб» — один из детей учится в кадетском классе, другой состоит в Юнармии.

Журналисты Helsingin sanomat сообщают, что детей «мысль о возвращении пугает». Старший ребенок сказал, что хочет остаться с отцом, а «в России их сочтут предателями за приезд в Финляндию».

Верховный суд признал факт того, что младший ребенок раньше учился в Юнармии, а старший — в кадетском классе, где участвовал в тренировках, «развивающих военные навыки»: научился стрелять из пневматических винтовок, разбирать и собирать автоматическое оружие. Мать детей сказала Верховному суду, что старший ребенок не вернется в кадетский класс.

Тем не менее, суд принял повторное требование матери о возврате детей, после чего 27 сентября вынес решение об их возвращении в Россию. По мнению суда, возвращение «не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано», а «интересы детей лучше всего реализуются с их матерью».

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