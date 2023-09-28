90% порно в интернете содержит насилие над женщинами — французский Совет по вопросам равенства

До 90% порнографического контента в интернете содержит вербальное, физическое или сексуализированное насилие над женщинами. Об этом пишет «Коса», ссылаясь на цитаты из доклада французского Высшего совета по вопросам равенства женщин и мужчин, опубликованные The Guardian.

Авторы доклада пишут, что в миллионах видеороликов, размещенных в интернете, «женщины, карикатурно изображенные с худшими сексистскими и расистскими стереотипами, подвергаются унижению, объективации, дегуманизации, насилию, пыткам и обращению, противоречащему человеческому достоинству и французскому законодательству».

«Женщины — настоящие, сексуализированные действия и насилие — настоящие, страдания часто отчетливо видны и в то же время эротизированы», — говорится в докладе. Его авторы приравнивают происходящее во многих порнороликах к пыткам и призывают власти привлечь виновных к ответственности.

«Массовое потребление [порно] с юных лет укрепляет культуру изнасилований», — говорится в докладе. При этом его авторы отмечают, что, по данным Управления по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций, во Франции больше половины 12-летних мальчиков ежемесячно смотрят порно.

В свою очередь, The Guardian отмечает, что сейчас во Франции расследуют несколько дел против производителей порно. Фигурантами одного из них стали сразу 17 мужчин, которых обвиняют в изнасилованиях, в том числе групповых, а также торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Потерпевшими по этому делу проходят не менее 40 человек.

Высший совет по вопросам равенства женщин и мужчин — французский независимый консультативный орган. Он дает рекомендации правительству Франции и законодателям, оценивает политику гендерного равенства в стране и ежегодно готовит доклад об уровне сексизма.

Свой доклад о количестве насилия в онлайн-порно Совет передал французским властям. Организация призывала внести поправки в законодательство, которые позволили бы преследовать производителей такого контента и защитить их жертв.

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