Поддержать
Новости

Ивана Сафронова вернули в ИК-7, где он и отбывал наказание раньше

12:03 • 28.09.2023

Журналиста Ивана Сафронова, осужденного по статье о «госизмене», вернули в ИК-7 в селе Арейское Красноярского края, сообщил «Первый отдел». 

12 сентября Иван Сафронов пропал из колонии. Позже выяснилось, что его поместили в Краевую туберкулезную больницу Красноярска, где взяли кровь, сделали ЭКГ, флюорографию и держали в одиночной палате приемного отделения. 

В больнице Сафронов ждал распределение в колонию в Норильске (ИК-15). При этом родственникам Сафронова отказали согласованном свидании, потому что Сафронов «поставлен на этап». 

Сегодня, 28 сентября, Ивана Сафронова, как пишут в группе поддержки, вернули обратно в ИК-7. «Вероятно, ближайшее время он будет находиться в этой колонии», — сообщили в группе.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»