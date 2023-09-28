Ивана Сафронова вернули в ИК-7, где он и отбывал наказание раньше

Журналиста Ивана Сафронова, осужденного по статье о «госизмене», вернули в ИК-7 в селе Арейское Красноярского края, сообщил «Первый отдел».

12 сентября Иван Сафронов пропал из колонии. Позже выяснилось, что его поместили в Краевую туберкулезную больницу Красноярска, где взяли кровь, сделали ЭКГ, флюорографию и держали в одиночной палате приемного отделения.

В больнице Сафронов ждал распределение в колонию в Норильске (ИК-15). При этом родственникам Сафронова отказали согласованном свидании, потому что Сафронов «поставлен на этап».

Сегодня, 28 сентября, Ивана Сафронова, как пишут в группе поддержки, вернули обратно в ИК-7. «Вероятно, ближайшее время он будет находиться в этой колонии», — сообщили в группе.

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