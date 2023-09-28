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Суд в Швейцарии оправдал бывшего белорусского силовика по обвинению в похищениях и убийствах политических оппонентов Лукашенко

20:01 • 28.09.2023

Суд в Швейцарии оправдал бывшего бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского, которого обвиняли во введении правосудия в заблуждение, а также в причастности к «насильственным исчезновениям» политических оппонентов Лукашенко. Об этом сообщает Deutsche Welle Беларусь.

О своей причастности к похищениям и убийствам оппонентов Лукашенко, а именно бывшего главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, Гаравский в 2019 году рассказал журналистам Deutsche Welle после того, как власти Швейцарии отказали ему в политическом убежище.

В 2022 году против Гаравского возбудили уголовное дело. На суде он отказался от части данных во время следствия показаний, в частности, сославшись на неправильный перевод его слов.

В свою очередь, судья Олаф Хумбель заявил, что это особый случай, в котором «замешана власть, и она ответственна за насильственные исчезновения». «Эти факты не должны вызывать сомнений. Но на допросе обвиняемый запутался в противоречиях и уклонялся от ответа», — пояснил свое решение судья, пишет «Медиазона Беларусь».

По его мнению, некоторые из показаний Гаравский придумал. В итоге суд счел, что Гаравский, возможно, служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается неясной. «Возможно, он слышал об этом от коллег», — решил судья.

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