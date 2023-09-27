Украинский военный заявил, что ЧВК Вагнера вернулась под Бахмут

Оператор дронов, воюющий в составе ВСУ, рассказал CNN, что на поле боя в Донецкой области вновь появились бойцы ЧВК Вагнера.

По словам украинского военного, бойцы ЧВК «сменили своих командиров» и вернулись под Бахмут. «[Россия] собрала войска из близлежащих районов и перебросила их сюда», — говорит военный. Он полагает, что «Вагнер» должен компенсировать нехватку российских военных на этом участке фронта.

Как заметило «Агентство», это первое подтверждение возвращения ЧВК Вагнера под Бахмут от украинских военных. Ранее об этом писали только российские провоенные телеграм-каналы.

26 сентября близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» писал, что «подразделения ЧВК начали возвращаться под Бахмут для проведения контрнаступления на ранее утраченные позиции». 23 сентября эту же информацию подтвердил телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера.

После мятежа Евгения Пригожина некоторые наемники ЧВК Вагнера подписали контракты с Минобороны России. В начале сентября, вскоре после авиакатастрофы, в которой погибли Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников.

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