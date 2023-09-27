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По меньшей мере 68 человек погибли при взрыве в Нагорном Карабахе

09:12 • 27.09.2023

Минимум 68 человек погибли в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян. Еще 105 человек, по его словам, числятся пропавшими без вести. 

«По состоянию на 22:00 число подтвержденных случаев гибели в результате взрыва составляет 68 (личности 21 человека установлены, остальных нет). Число пострадавших — 290», — сообщил Гегам Степанян.

В то же время в Минздраве Армении уточнили, что заявление министра здравоохранения Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом: «Министр озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», — пишет 24News со ссылкой на заявление ведомства.

Взрыв на бензохранилище возле трассы Степанакерт-Аскеран произошел вечером 25 сентября. Депутат парламента Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян рассказала изданию News.am, что на заправочной станции Айказова, где, предположительно, взорвалась цистерна, раздавали бензин беженцам, выезжающим в Армению.

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