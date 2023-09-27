«Испугался и написал сломанной рукой то, что меня просили». Полицейские избили москвича, приняв его за закладчика

Полицейские избили жителя Москвы Владислава Мишнева и сломали ему руку, а затем угрозами заставили оговорить себя. Об этом он сам рассказал «Команде против пыток».

По его словам, в ночь с 13 на 14 сентября он встречался с другом в парке 850-летия Москвы, чтобы покататься на роликах. Приятели специально выбрали позднее время, когда в парке малолюдно. Встретившись, молодые люди доехали до парка Братеевская пойма, где некоторое время катались на спортивной площадке. Когда они уже собирались уходить, к ним подъехала полицейская машина.

«Из машины вышли трое полицейских, которые стали называть нас наркоманами. Один из них пошел осматривать спортивную площадку на наличие закладок. Мы вытащили все из карманов. Ничего запрещенного при нас не нашли», — рассказал Мишнев.

После этого на место событий приехал еще один автомобиль без специальных опознавательных знаков, из которого вышли двое мужчин в форме. Мишнев пытался снимать происходящее на телефон, однако силовики потребовали прекратить съемку.

«Я спросил: «Задержаны ли мы?». Мне никто не ответил. Тогда я сказал: “Раз мы не задержаны, значит, мы можем идти”. В этот момент ситуация изменилась. Полицейский резко сказал “Вы задержаны”, и на меня накинулись сотрудники», — рассказал Мишнев.

По его словам, силовики повалили его на землю, после чего он почувствовал острую боль в руке, один из полицейских пнул Мишнева, а затем его заковали в наручники.

«Я не понимал, почему со мной так поступают, если я никак не сопротивлялся полицейским и не оскорблял, мне было обидно, у меня дрожал голос», — вспоминает Мишнев.

Его доставили в ОМВД по району Братеево, где сняли с него наручники. Его правая рука перестала двигаться. Документов у Мишнева с собой не оказалось, поэтому он разблокировал свой телефон, чтобы показать фотографию документа. Этим воспользовались силовики — один из них забрал гаджет и удалил видео, снятое Мишневым в парке во время задержания.

Затем полицейские повезли Мишнева сдавать анализы на наркотики и в травмпункт. По дороге они угрожали ему арестом на 15 суток, если он скажет, что руку ему сломали при задержании. Медики подтвердили перелом и предложили госпитализировать Мишнева.

«Полицейский попросил меня написать объяснение, что я выражался нецензурной бранью, и нужно будет заплатить штраф. Я сначала отказался, на что полицейский сказал, что у меня будут проблемы. Я испугался и написал сломанной рукой то, что меня просили», — рассказал Мишнев.

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