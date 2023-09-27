Контрактника, уволившегося за два дня до объявления мобилизации, осудили за отказ отправиться на фронт

8 августа Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Андрея Тимина к двум с половиной годам колонии за «отказ участвовать в боевых действиях». Об этом сам Тимин рассказал «Холоду».

По его словам, после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ему предложили отправиться на фронт, но он отказался. «Я ответил, что не поеду. Ну и никаких проблем. Начальство тогда рассуждало так: этот не поедет — отправим другого. И отправляли. Так начали погибать мои сослуживцы. Но меня не трогали», — рассказал Тимин.

Однако, вскоре он принял решение уволиться из армии до истечения контракта — у матери Тимина начались проблемы с алкоголем, а его сестру забрали в детский дом. Начальство против увольнения не возражало. «Командир сказал мне: пиши рапорт, сдавай форму и гуляй. Я и написал. 19 сентября издали приказ об увольнении. А 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию», — говорит Тимин.

После этого его вызвало командование и сообщило, что приказ о его увольнении аннулирован и он должен продолжать служить. «Я сказал, что никуда воевать не поеду. Несколько месяцев ничего не происходило. В феврале мой контракт закончился уже официально, (хотя, напомню, за пять месяцев до этого был подписан приказ о моем увольнении) но вместо увольнения мне официально же сообщили, что я должен отправиться в “зону СВО”, а если не поеду — уволят с позором и отметкой о “склонности к предательству, лжи и обману” в военном билете», — рассказывает Тимин.

Несмотря на угрозы, отправиться на фронт он так и не согласился. Против него возбудили уголовное дело, которое закончилось обвинительным приговором. Тимин подал апелляцию и пока находится на свободе.

«Я давно уволился из армии, но каждое утро прихожу в часть, участвую в построении, причем в гражданской одежде — форму еще в сентябре сдал — отмечаюсь, а потом просто ухожу по своим делам. Никто меня ни о чем не спрашивает, никто ничего не говорит. Каждый день я участвую в абсурдистском спектакле», — говорит Тимин.



«Я жив. Я никого не убил. Это самое главное», — резюмирует он.

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