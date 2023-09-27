«Это был ад». На свадьбе в Ираке погибли более 100 человек

В Хамдании на севере Ирака более 100 человек погибли и не менее 150 пострадали в результате пожара, который произошел во время празднования свадьбы.

Как пишет агентство Reuters, огонь охватил банкетный зал после того, как там зажгли фейерверки, от которых пламя перекинулось на потолок. Огонь распространялся очень быстро, из-за чего многие гости торжества не успели покинуть здание.

Как заявили местные власти, подтверждена гибель 113 человек. В то же время медики предупредили, что это, вероятно, не окончательная цифра.

«Это была не свадьба. Это был ад», — сказала журналистам Reuters одна из местных жительниц, пришедших опознавать тела. На свадьбе у нее погибли дочь и трое внуков, младшему из которых было восемь месяцев.

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