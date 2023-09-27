Голливудские сценаристы объявили о прекращении забастовки

Гильдия сценаристов США (WGA) объявила, что ее руководство единогласно проголосовало за прекращение забастовки 27 сентября в 12:01 по тихоокеанскому времени (10:01 по московскому). Забастовка длилась 148 дней.

Чтобы вступить в силу, соглашение должно быть ратифицировано восточной и западной гильдиями, на которые делится WGA. Члены обеих гильдий смогут проголосовать со 2 по 9 октября, но прекращение забастовки, как говорится в заявлении сценаристов, позволит более чем 11 тысячам членам гильдии вернуться к работе во время процесса ратификации.

WGA также опубликовал предварительный текст нового трехлетнего контракта с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который представляет интересы крупных студий и стриминговых сервисов.

Как сообщает Hollywood Reporter, WGA смогла добиться ограничений на использование искусственного интеллекта, установления минимального количества персонала в комнатах сценаристов на съемках, оплаты за число просмотров на стриминговых каналах, ежегодной индексации минимальной заработной платы — на 5, 4 и 3,5% на время действия контракта.

Забастовка WGA длится со 2 мая. Среди причин забастовки сценаристы называли низкую оплату труда и опасения остаться без работы из-за искусственного интеллекта. 14 июля к ней присоединился актерский профсоюз. 14 июля к ней присоединились актеры. Гильдия киноактеров о завершении забастовки пока не объявляла.

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