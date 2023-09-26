WhatsApp не будет запускать каналы в России

Сервис создания медиа-каналов в WhatsApp не будет доступен для пользователей из России. Об этом изданию The Moscow Times сообщил представитель компании Meta.

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — сообщил он. Остальным, по его словам, в ближайшие недели мессенджер даст возможность создавать их.

Впервые о решении создать сервис медиа-каналов в WhatsApp компания Meta заговорила 13 сентября. Предполагалось, что сервис будет доступен в 150 странах. После этого российские чиновники начали обсуждать блокировку приложения. С предложениями заблокировать мессенджер выступали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, депутат Госдумы Антон Горелкин.

По мнению чиновников, появление каналов приведет к тому, что WhatsApp превратится в средство информационной войны и «источник возникновения фейков». «Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta», — написал Хинштейн.



В марте 2022 года власти России объявили экстремистской организацией компанию Meta и запретили ее работу на территории страны, заблокировав Facebook и Instagram. Для WhatsApp генпрокуратура и суд сделали исключение, потому что якобы это мессенджер, который используется для общения людей друг с другом, а не для массового распространения информации.

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